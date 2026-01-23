6 тисяч доларів за "свободу": у Києві торгували зняттям з розшуку ТЦК

Фото: Нацполіція

У Києві викрили чергову схему для ухилення від мобілізації. Ділок пропонував чоловікам "вирішити" питання за хабар

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 25-річний киянин був у змові зі чиновниками двох районних ТЦК та СП столиці. Він пропонував військовозобов'язаним чоловікам за гроші зняти їх з розшуку в Єдиному державному реєстрі призовників. Тобто, виключити статус "Розшук" із державної бази "Оберіг".

"Правоохоронці задокументували отримання фігурантом спочатку 3000$ за "вирішення питання" щодо одного з призовників, а згодом – ще 3500$ за другого", - розповіли в поліції.

Ділку вже повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали ділка, який за хабар пропонував військовозобов'язаним уникати військової служби в зоні бойових дій. Для цього він пропонував або працевлаштування на підприємстві для оформлення бронювання, або проходження служби в тилових підрозділах.