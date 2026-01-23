19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 18:09

Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями

фото: КГГА
Два автомобиля «Муниципальной охраны» будут патрулировать с мобильными зарядными станциями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"С сегодняшнего дня коммунальная организация "Муниципальная охрана" запускает два автопатруля с мобильными зарядными станциями", – говорится в сообщении.

Работники охраны, которые будут патрулировать на правом и левом берегу Киева, будут выезжать туда, где люди будут критически нуждаться в альтернативном источнике питания – чтобы зарядить медицинские приборы и телефоны, связаться с родными и экстренными службами.

Обратиться за помощью можно будет самостоятельно, через соседей, родственников или председателей ОСМД.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 января в украинской столице около 3 тысяч многоэтажных домов по-прежнему остаются без теплоснабжения в результате российских атак.

Киев авто КГГА охрана зарядные станции
