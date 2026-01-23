У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний портал Києва.

"Сьогодні, 23 січня, у Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії. Їх здійснюють представники Національної поліції України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що главі Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру.

Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.

"Від самого ранку тривають обшуки – спочатку за місцем проживання директора Департаменту, потім – у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи", – йдеться у повідомленні.

