19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 20:39

Енергетики опублікували графіки відключень світла на 23 січня

22 січня 2026, 20:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Укренерго розповіли про відключення світла у п’ятницю, 23 січня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал копанії.

"Завтра, 23 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні.

За словами енергетиків, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а точний час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – закликають у компанії.

Як повідомлялось, США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах. Про це пише видання Financial Times.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Укрэнерго економіка енергетика відключення світла
Графіки відключень світла зникнуть тільки через 2-3 роки – директор Центру досліджень енергетики
22 січня 2026, 17:41
Свириденко назвала області з найскладнішою ситуацією в енергетиці України
22 січня 2026, 13:40
В Офісі президента немає опалення і забороняють використовувати електрообігрівачі
21 січня 2026, 20:39
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині
22 січня 2026, 21:39
Київстар готується придбати Comfy вже наступного тижня, – Forbes
22 січня 2026, 21:04
МВС закликає українців зробити запаси води та їжі на 3–5 діб
22 січня 2026, 20:17
Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось
22 січня 2026, 19:55
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »