Енергетики опублікували графіки відключень світла на 23 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Укренерго розповіли про відключення світла у п’ятницю, 23 січня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал копанії.

"Завтра, 23 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні.

За словами енергетиків, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а точний час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – закликають у компанії.

