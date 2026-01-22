19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 20:17

МВС закликає українців зробити запаси води та їжі на 3–5 діб

22 січня 2026, 20:17
Фото: МВС
Фахівці закликають підготувати “валізу першої необхідності” та перевірити техніку й енергозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій

Про це повідомляє МВС, передає RegioNews.

Міністерство внутрішніх справ закликає українців заздалегідь підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій у сфері енергетики та безпеки. Громадянам рекомендують зробити запаси води, продуктів харчування та ліків щонайменше на 3–5 діб. Особливу увагу радять приділити домашнім улюбленцям, забезпечивши їх водою та кормом.

МВС також наголошує на необхідності підготувати "валізу першої необхідності”, куди мають входити документи, теплий одяг, аптечка, засоби обігріву та предмети особистої гігієни. Рекомендується перевірити технічний стан автомобіля та наявність достатньої кількості палива, а також підготувати готівку для екстрених потреб.

Крім того, фахівці радять уважно стежити за офіційними повідомленнями органів влади, завчасно зарядити телефони, ліхтарі та павербанки, ущільнити вікна й двері для енергоефективності та дізнатися розташування найближчих укриттів, Пунктів Незламності та пунктів обігріву. При переміщенні вночі варто уникати перебування на вулиці без нагальної потреби та використовувати світловідбивні елементи на одязі.

Для дітей важливо провести роз’яснювальні бесіди щодо правил безпеки. У разі екстреної ситуації громадян закликають негайно звертатися за номером 112. Такі заходи допоможуть мінімізувати ризики та підвищити рівень безпеки населення під час надзвичайних подій.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ готують масштабні кадрові зміни в Держприкордонслужбі після гучного корупційного скандалу.

