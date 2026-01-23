Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 23 січня у Києві без опалення залишаються 1940 багатоповерхових будинків, більшість з них – на лівому березі міста

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня, – йдеться у повідомленні.

Більшість цих будинків розташовані на лівому березі та в Печерському районі, частина – у Голосіївському й Соломʼянському районах.

Кличко зазначив, що за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. Роботи тривають.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Також повідомлялося, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ днями перейде на жорсткі, але прогнозовані графіки відключення електроенергії.