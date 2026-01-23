09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
23 січня 2026, 09:24

У Києві без теплопостачання залишаються майже 2000 багатоповерхівок

23 січня 2026, 09:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на ранок 23 січня у Києві без опалення залишаються 1940 багатоповерхових будинків, більшість з них – на лівому березі міста

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня, – йдеться у повідомленні.

Більшість цих будинків розташовані на лівому березі та в Печерському районі, частина – у Голосіївському й Соломʼянському районах.

Кличко зазначив, що за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. Роботи тривають.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Також повідомлялося, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ днями перейде на жорсткі, але прогнозовані графіки відключення електроенергії.

23 січня 2026
07 серпня 2025
