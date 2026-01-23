09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 09:48

Конфлікт через ремонт тепломережі: у Києві побили комунальника

23 січня 2026, 09:48
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Печерському районі Києва поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника житлово-експлуатаційної служби

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців звернувся 53-річний працівник ЖЕД, який заявив, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання його вдарив 62-річний мешканець будинку після словесного конфлікту.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент, опитала свідків та учасників.

Потерпілому видали направлення на проходження судово-медичної експертизи для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває в лікарні.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, аварійні бригади Києва працюють у надзвичайно напруженому режимі, без перерв по 2-3 доби, що призводить до трагедій. За словами нардепа Кучеренка, днями два слюсарі померли від перенавантаження.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 23 січня у Києві без опалення залишаються 1940 багатоповерхових будинків, більшість з них – на лівому березі міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Печерський район Побиття комунальні підприємства ремонт комунальники поліція
У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік
23 січня 2026, 08:21
На Львівщині чоловік з ножем напав на співмешканця сестри
22 січня 2026, 15:35
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 07:54
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет
23 січня 2026, 11:20
В Інституті серця з'явився новітній УЗД-апарат, яким медустанову забезпечив благодійник Денис Парамонов
23 січня 2026, 11:18
Діалог заради підтримки: у Харкові обговорили проблеми релокованих громад
23 січня 2026, 11:05
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
23 січня 2026, 10:45
Росія атакувала приватний сектор на Донеччині: загинули батько з 5-річним сином
23 січня 2026, 10:44
Наводила балістику на київські ТЕЦ: СБУ затримала російську агентку
23 січня 2026, 10:26
В Україну надійшла вакцина проти 5 небезпечних хвороб для дітей
23 січня 2026, 10:19
На Житомирщині у нічній пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей
23 січня 2026, 10:10
На Львівщині пʼяний водій легковика збив двох пішоходів
23 січня 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »