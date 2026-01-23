Конфлікт через ремонт тепломережі: у Києві побили комунальника

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Печерському районі Києва поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника житлово-експлуатаційної служби

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців звернувся 53-річний працівник ЖЕД, який заявив, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання його вдарив 62-річний мешканець будинку після словесного конфлікту.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент, опитала свідків та учасників.

Потерпілому видали направлення на проходження судово-медичної експертизи для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває в лікарні.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, аварійні бригади Києва працюють у надзвичайно напруженому режимі, без перерв по 2-3 доби, що призводить до трагедій. За словами нардепа Кучеренка, днями два слюсарі померли від перенавантаження.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 23 січня у Києві без опалення залишаються 1940 багатоповерхових будинків, більшість з них – на лівому березі міста.