21:17  21 січня
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
22:30  21 січня
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
22 січня 2026, 07:54

Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину

22 січня 2026, 07:54
Фото: Національна поліція
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 27-річному чоловікові, який спровокував бійку на ковзанці на території ВДНГ та налякав відвідувачів, серед яких були жінки з малолітніми дітьми

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у роздягальні льодового майданчика.

За інформацією поліції, конфлікт почався після того, як 26-річний відвідувач зробив зауваження незнайомцю, який грубо пересував особисті речі, намагаючись звільнити місце на лавці. Після цього правопорушник кинувся у бійку та завдав ударів чоловіку в обличчя.

Агресивна поведінка чоловіка викликала паніку серед відвідувачів. Після інциденту він залишив місце події.

Оперативники та кримінальні аналітики швидко встановили особу правопорушника – ним виявився 27-річний мешканець Києва.

Чоловіку повідомили про підозру у хуліганстві.

Нагадаємо, у Києві слідчі повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який напав на водія трамвая після зауваження про необхідність залишити салон на кінцевій зупинці. Нападнику світить покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

