Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 27-річному чоловікові, який спровокував бійку на ковзанці на території ВДНГ та налякав відвідувачів, серед яких були жінки з малолітніми дітьми

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у роздягальні льодового майданчика.

За інформацією поліції, конфлікт почався після того, як 26-річний відвідувач зробив зауваження незнайомцю, який грубо пересував особисті речі, намагаючись звільнити місце на лавці. Після цього правопорушник кинувся у бійку та завдав ударів чоловіку в обличчя.

Агресивна поведінка чоловіка викликала паніку серед відвідувачів. Після інциденту він залишив місце події.

Оперативники та кримінальні аналітики швидко встановили особу правопорушника – ним виявився 27-річний мешканець Києва.

Чоловіку повідомили про підозру у хуліганстві.

Нагадаємо, у Києві слідчі повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який напав на водія трамвая після зауваження про необхідність залишити салон на кінцевій зупинці. Нападнику світить покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.