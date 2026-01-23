Конфликт из-за ремонта теплосети: в Киеве избили коммунальщика

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Печерском районе Киева полиция начала уголовное производство по факту избиения сотрудника жилищно-эксплуатационной службы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что к справоохранителям обратился 53-летний работник ЖЭД, который заявил, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения его ударил 62-летний житель дома после словесного конфликта.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая инцидент, опросив свидетелей и участников.

Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений. Он находится в больнице.

По факту нападения начато уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, аварийные бригады Киева работают в чрезвычайно напряженном режиме, без перерывов по 2-3 суток, что приводит к трагедиям. По словам нардепа Кучеренко, на днях два слесаря умерли от перегрузки.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 23 января в Киеве без отопления остаются 1940 многоэтажных домов, большинство из них – на левом берегу города.