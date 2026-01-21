Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Хмельницький LIVE.

"Хмельничани вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень світла. Протестувальники збираються біля Філармонії. За інформацією ЗМІ, їхня кількість зростає", – йдеться у повідомленні.

Вимоги протестувальників поки невідомі.

Згодом у центрі Хмельницького затримали чоловіка із гранатою.

Як повідомлялось, на Хмельниччині чоловік освідчувався за допомогою бойової гранати. Жінка не втримала її в руці – граната упала поряд і вибухнула.