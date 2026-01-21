Намагався зарізати бійця ЗСУ: у Запоріжжі затримали агента-кілера ФСБ

Ілюстративне фото: СБУ

Правоохоронці запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. У прифронтовому місті по "гарячих слідах" затримали агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом "побачення". На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті.

Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік.

Внаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімації, де він наразі перебуває у важкому стані.

Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався "залягти на дно".

Замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після "тестових" підпалів у місті росіяни доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.

Щоб заманити українського воїна "на локацію", ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч.

Поблизу місця нападу виявили ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучили смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ.

Агенту оголосили підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.