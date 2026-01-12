У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника

Фото: Національна поліція

Сьогодні, 12 січня, о 8:45 надійшло повідомлення на номер 102 про інцидент у школі Києва

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до навчального закладу з ножем та напав на вчительку й однокласника.

Постраждалим наразі надається медична допомога.

Нападника затримано, поліція працює на місці події.

Нагадаємо, на Одещині дівчинка принесла гранату до школи. Під час гри один із школярів випадково висмикнув запобіжне кільце, що призвело до вибуху. Хлопчик отримав незначні подряпини. Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич.

