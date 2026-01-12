14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 13:49

На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці

12 січня 2026, 13:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жителю Хмельницької області загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганські дії в аптеці на Тернопільщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці аптеки про те, що у приміщення закладу зайшов невідомий чоловік, який поводиться агресивно та виражається нецензурною лексикою.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що чоловік розбив скло у дверях аптеки.

34-річний житель Хмельницької області перебував напідпитку і не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

За скоєне йому загрожує штраф або до 5 років обмеження волі.

Як повідомлялось, у Тернополі чоловік влаштував "розбірки" у сім’ї, а після цього напав на правоохоронців. Хулігану загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
чоловік хуліганство аптека поліція Тернопільська область
На Тернопільщині чоловік незаконно проник до магазину: що йому загрожує
09 січня 2026, 13:25
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
09 січня 2026, 11:26
У Тернопільській області оголосили помаранчевий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов
08 січня 2026, 12:33
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
12 січня 2026, 16:12
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »