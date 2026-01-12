На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жителю Хмельницької області загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганські дії в аптеці на Тернопільщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці аптеки про те, що у приміщення закладу зайшов невідомий чоловік, який поводиться агресивно та виражається нецензурною лексикою.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що чоловік розбив скло у дверях аптеки.

34-річний житель Хмельницької області перебував напідпитку і не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

За скоєне йому загрожує штраф або до 5 років обмеження волі.

