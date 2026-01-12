Фото: ДСНС

Пожежа сталася 11 січня близько 15:10 на вулиці Шулявській, що у Шевченківському районі столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового будинку з розповсюдженням вогню на балкони 5, 6 та 7 поверхів.

На жаль, у сильно захаращеній сміттям квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя.

У ході гасіння вогнеборці вивели на свіже повітря 9 людей з сусідніх квартир, які опинилися заблокованими у власних помешканнях через сильне задимлення. Одного з евакуйованих передали медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.

Рятувальники загасили пожежу. На місці події працювали 24 працівників ДСНС, залучались 6 одиниць спецтехінки.

Правоохоронці встановлюють причину трагічного випадку.

Нагадаємо, ввечері 7 січня у Києві сталася пожежа в 16-поверхівці. Під час гасіння вогню вогнеборці знайшли тіло 86-річного власника квартири.