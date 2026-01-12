Фото: поліція

Трагедія сталася 11 січня близько 22:30 в селі Новооржицьке Лубенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З даху п'ятиповерхового будинку впала 18-річна дівчина. На жаль, вона померла до приїзду "швидкої". Для встановлення причини її смерті призначена судмедекспертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини трагедії з'ясовує поліція.

Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві з дев’ятого поверху багатоповерхівки на вулиці Океанівській випала 19-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Як виявилось, дівчину насильно утримували в квартирі.