Влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці
Внаслідок похолодання та обстрілів РФ половина будинків Києва залишились без теплопостачання
Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням", – повідомив він.
Комунальники заживили соціальні заклади – зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки жителів столиці.
За словами Кличка, служби роблять все, щоб усунути пошкодження. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.
"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", – підсумував мер Києва.
Як повідомлялось, у ніч на 9 січня Київ знову зазнав масштабної ворожої атаки. Зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста.