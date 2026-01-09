Влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок похолодання та обстрілів РФ половина будинків Києва залишились без теплопостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням", – повідомив він.

Комунальники заживили соціальні заклади – зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки жителів столиці.

За словами Кличка, служби роблять все, щоб усунути пошкодження. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.

"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", – підсумував мер Києва.

Як повідомлялось, у ніч на 9 січня Київ знову зазнав масштабної ворожої атаки. Зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста.