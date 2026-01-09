12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 12:59

Влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці

09 січня 2026, 12:59
Внаслідок похолодання та обстрілів РФ половина будинків Києва залишились без теплопостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням", – повідомив він.

Комунальники заживили соціальні заклади – зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки жителів столиці.

За словами Кличка, служби роблять все, щоб усунути пошкодження. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.

"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", – підсумував мер Києва.

Як повідомлялось, у ніч на 9 січня Київ знову зазнав масштабної ворожої атаки. Зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
