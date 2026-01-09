12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 11:46

Під час нічного обстрілу Києва загинув медик із Каховки

09 січня 2026, 11:46
Фото: Каховська територіальна громада
Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару

Про це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та Каховська міська територіальна громада, передає RegioNews.

Сергію Смоляку було 56 років. Понад 25 років він працював старшим фельдшером швидкої допомоги в Каховці на Херсонщині.

Після переїзду до Києва продовжив займатися медициною, працюючи у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"В Києві Сергій продовжив робити те, що вмів найкраще, – допомагати людям, не думаючи про небезпеку для себе. Він був не лише відданим своїй справі медиком, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем", – зазначили у Каховській громаді.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на столицю загинули чотири людини, ще 24 осіб отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.

Київ обстріл Каховка Херсонська область загиблий російська армія Дарницький район медик
