08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
07:13  09 січня
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
09 січня 2026, 08:02

У Києві та двох районах області ввели екстрені відключення світла

09 січня 2026, 08:02
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві та частині Київської області за наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляють у ДТЕК Київські електромережі, передає RegioNews.

На лівому березі Києва через масовану атаку введені екстрені відключення, на правому березі поки що діють планові графіки.

У Бориспільському та частині Броварського районів також застосовані екстрені відключення. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.

Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло та тепло в домівки киян, у першу чергу забезпечуючи критичну інфраструктуру столиці, зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих. У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами.

На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
09 січня 2026, 07:50
Масштабна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
09 січня 2026, 07:39
Удар по Львову: ракета рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год – військові
09 січня 2026, 07:36
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
