У Києві та двох районах області ввели екстрені відключення світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві та частині Київської області за наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляють у ДТЕК Київські електромережі, передає RegioNews.

На лівому березі Києва через масовану атаку введені екстрені відключення, на правому березі поки що діють планові графіки.

У Бориспільському та частині Броварського районів також застосовані екстрені відключення. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.

Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло та тепло в домівки киян, у першу чергу забезпечуючи критичну інфраструктуру столиці, зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих. У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами.