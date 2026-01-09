На Київщині після ворожої атаки з-під завалів врятували чотирьох людей

Фото: ДСНС

У ніч 9 січня ворог знову атакував майже всі райони Київської області

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.

На Броварщині після ворожого обстрілу надзвичайники врятували чотирьох людей. З-під завалів дістали маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Постраждалі перебувають у лікарні.

Рятувальники працювали на 11 місцях – пожежі ліквідували.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, кількість постраждалих зросла до 24.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами.