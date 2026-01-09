08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
07:13  09 січня
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 07:50

На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину

09 січня 2026, 07:50
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У ніч 9 січня ворог знову атакував майже всі райони Київської області

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.

На Броварщині після ворожого обстрілу надзвичайники врятували чотирьох людей. З-під завалів дістали маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Постраждалі перебувають у лікарні.

На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
На Київщині після ворожої атаки з-під завалів врятували чотирьох людей

Рятувальники працювали на 11 місцях – пожежі ліквідували.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, кількість постраждалих зросла до 24.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Київська область постраждалі порятунок завали
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Погрожував "зброєю": у Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста
09 січня 2026, 08:56
Масована комбінована атака на Україну: РФ запустила 242 дрони і 36 ракет
09 січня 2026, 08:49
Верховна Рада 13-14 січня розгляне кадрові зміни в уряді – Железняк
09 січня 2026, 08:40
Терористичні атаки РФ роблять безпекові гарантії сумнівними
09 січня 2026, 08:38
На Львівщині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчину
09 січня 2026, 08:27
Погрожував гранатою своїй родині: на Рівненщині затримали зловмисника
09 січня 2026, 08:21
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 08:13
У Києві та двох районах області ввели екстрені відключення світла
09 січня 2026, 08:02
На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще десятеро – поранені
09 січня 2026, 07:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »