На Київщині після ворожої атаки з-під завалів врятували чотирьох людей

На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
У ніч 9 січня ворог знову атакував майже всі райони Київської області
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.
На Броварщині після ворожого обстрілу надзвичайники врятували чотирьох людей. З-під завалів дістали маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Постраждалі перебувають у лікарні.
Рятувальники працювали на 11 місцях – пожежі ліквідували.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, кількість постраждалих зросла до 24.
Через складну енергетичну ситуацію в Києві рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами.