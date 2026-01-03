Фото: Телеграм/ Рустем Умєров

Міжнародні радники та представники ЄС і НАТО прибули до Києва для обговорення безпекових і економічних питань

Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров, передає RegioNews.

До Києва прибули міжнародні радники з питань національної безпеки з європейських країн та Канади, а також представники НАТО, Європейської ради та Єврокомісії. Серед учасників візиту – експерти з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії.

Зустрічі спрямовані на посилення співпраці у сфері безпеки та оборони України, обмін досвідом і координацію стратегічних кроків. Експерти та українські посадовці обговорюють поточні виклики та можливості посилення обороноздатності країни.

Попереду насичений робочий день, під час якого плануються консультації щодо безпекових та економічних питань, робота з рамковими документами та узгодження подальших кроків з партнерами.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.