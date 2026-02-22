18:40  22 лютого
22 лютого 2026, 18:40

Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого

22 лютого 2026, 18:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 23 лютого, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, у північних областях, на Вінниччині, а також уночі в західних регіонах, удень у Черкаській та Полтавській областях очікується налипання мокрого снігу.

У Карпатах протягом доби прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі значний мокрий сніг і дощ.

На дорогах країни, за винятком південних та південно-східних областей, очікується ожеледиця.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на життєдіяльність населення та рух транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода у лютому. За їхніми даними, потепління чергуватиметься із морозами.

погода Україна сніг Синоптики ожеледь зима Укргідрометцентр лютий
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
