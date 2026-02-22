Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, у північних областях, на Вінниччині, а також уночі в західних регіонах, удень у Черкаській та Полтавській областях очікується налипання мокрого снігу.

У Карпатах протягом доби прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі значний мокрий сніг і дощ.

На дорогах країни, за винятком південних та південно-східних областей, очікується ожеледиця.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на життєдіяльність населення та рух транспорту.

