Фото: ДСНС

Подія сталася у Дніпрі ввечері 22 лютого у Шевченківському районі

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Чоловік провалився під лід на річці Дніпро неподалік Січеславської Набережної.

На місці рятувальники побачили серед поламаної криги чоловіка без ознак життя, він знаходився на відстані близько 15 метрів від берега.

Водолази дістали його з води. Працівники "швидкої" приступили до проведення серцево-легеневої реанімації. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося – медики констатували його смерть.

