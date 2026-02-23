Полтавець знайшов пістолет у дворі і отримав рік іспитового строку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтаві чоловік отримав рік іспитового строку за незаконне зберігання пістолета, який він знайшов у своєму дворі та носив із собою нібито для самооборони

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що порушника затримали завдяки охоронцю супермаркету, який помітив вогнепальну зброю в кишені штанів покупця.

Після висунення обвинувачення полтавець уклав угоду про визнання винуватості та перерахував кошти на підтримку Збройних сил України.

Як встановило слідство, 15 січня чоловік знайшов у дворі свого будинку пістолет "Zoraki 814", перероблений зі стартового у вогнепальну зброю. Того ж вечора він відстріляв два стартові патрони у лісосмузі на території колишніх Артскладів, а пістолет залишив собі.

Наступного дня він поклав пістолет у кишеню штанів і пішов до супермаркету на Зіньківській. Зброю помітив охоронець магазину – він викликав поліцію.

Чоловіку пред’явили обвинувачення за ч. 1 ст. 263 КК України – носіння та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Суд затвердив угоду між обвинуваченим і прокурором: 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. За цей час чоловік:

не повинен вчиняти нових злочинів,

періодично з'являтися до органу пробації,

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім того, він має сплатити майже 2 тис. грн судових витрат на залучення експерта. Вилучений пістолет "Zoraki" підлягає знищенню за рішенням суду.

