Фото: Телеграмм/ Рустем Умеров

Международные советники, а также представители ЕС и НАТО прибыли в Киев для обсуждения вопросов безопасности и экономических вопросов

Об этом сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, передает RegioNews.

В Киев прибыли международные советники по национальной безопасности из европейских стран и Канады, а также представители НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии. Среди участников визита – эксперты из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.

Встречи направлены на усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны Украины, обмен опытом и координацию стратегических шагов. Эксперты и чиновники обсуждают текущие вызовы и возможности усиления обороноспособности страны.

Впереди насыщенный рабочий день, во время которого планируются консультации по вопросам безопасности и экономическим вопросам, работа с рамочными документами и согласование дальнейших шагов с партнерами.

