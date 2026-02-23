Окупанти мілітаризують молодь: у Луганську проводять "змагання" з дронів

Ілюстративне фото: Поліція Луганщини

У тимчасово окупованому Луганську російські війська організували чемпіонат із перегонів дронів, мета якого – готувати дітей та молодь до війни

Про це повідомив начальник Луганська ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами, у так званій "ЛНР" наразі шукають кандидатів до збірної "ЛНР" з керування дронами. Для цього організували відбірковий етап, куди допустили виключно школярів та студентів, назвавши його першим чемпіонатом ЛНР із перегонів дронів.

Харченко додав, що окупанти навчають дітей поводитися зі зброєю під час підготовки та проведення різних обов'язкових для всіх "змагань", кількість яких значно зросла за останні роки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки.