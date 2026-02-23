Без "зайвих" тривог: у Харкові скоротили їхню тривалість на 44%

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харків вже рік функціонує диференційована система оповіщення про повітряну небезпеку

Про це пише "Думка" із посиланням на мера міста Ігоря Терехова, передає RegioNews.

За його словами, завдяки впровадженню нової моделі загальна тривалість повітряних тривог у Харкові зменшилась на 2271 годину, або на 44% у порівнянні з показниками по області.

"Майже 100 діб. Саме стільки часу для повноцінного життя, діяльності та розвитку ми виграли для Харкова завдяки диференціації системи оповіщення про повітряну небезпеку – для міста окремо від області. До впровадження цієї новації 1,3-мільйонний мегаполіс зупинявся щоразу, коли ворог бив по віддалених прикордонних громадах. Для міста це означало постійні збої у функціонуванні інфраструктури, банків, ЦНАПів, державних установ і бізнесу!", – зазначив Терехов.

Очільник міста підкреслив, що за час роботи механізм довів свою надійність – за весь період не зафіксовано жодної ворожої атаки по Харкову без попередження.

"Ми також повернули довіру до самого сповіщення: містяни більше не живуть у режимі "безкінечного фону", а чітко усвідомлюють – якщо сирена лунає, загроза реальна", – додав мер.

Нагадаємо, 20 лютого близько 05:10 російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок ворожого удару пошкоджені адміністративна будівля, автомобілі, вибиті вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.

