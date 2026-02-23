18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 08:38

Без "зайвих" тривог: у Харкові скоротили їхню тривалість на 44%

23 лютого 2026, 08:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Харків вже рік функціонує диференційована система оповіщення про повітряну небезпеку

Про це пише "Думка" із посиланням на мера міста Ігоря Терехова, передає RegioNews.

За його словами, завдяки впровадженню нової моделі загальна тривалість повітряних тривог у Харкові зменшилась на 2271 годину, або на 44% у порівнянні з показниками по області.

"Майже 100 діб. Саме стільки часу для повноцінного життя, діяльності та розвитку ми виграли для Харкова завдяки диференціації системи оповіщення про повітряну небезпеку – для міста окремо від області. До впровадження цієї новації 1,3-мільйонний мегаполіс зупинявся щоразу, коли ворог бив по віддалених прикордонних громадах. Для міста це означало постійні збої у функціонуванні інфраструктури, банків, ЦНАПів, державних установ і бізнесу!", – зазначив Терехов.

Очільник міста підкреслив, що за час роботи механізм довів свою надійність – за весь період не зафіксовано жодної ворожої атаки по Харкову без попередження.

"Ми також повернули довіру до самого сповіщення: містяни більше не живуть у режимі "безкінечного фону", а чітко усвідомлюють – якщо сирена лунає, загроза реальна", – додав мер.

Нагадаємо, 20 лютого близько 05:10 російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок ворожого удару пошкоджені адміністративна будівля, автомобілі, вибиті вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.

Читайте також: Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
