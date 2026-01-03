09:17  03 січня
03 січня 2026, 10:20

У Києві 32-річний чоловік викрав автобус та влаштував ДТП

03 січня 2026, 10:20
Фото: Національна поліція України
У столиці затримали чоловіка, який незаконно заволодів автобусом та спричинив ДТП з кількома постраждалими автомобілями

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно заволодів пасажирським автобусом і спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Інцидент стався на одній із вулиць Святошинського району. Після поїздки містом порушник не впорався з керуванням, пошкодив кілька автомобілів і врізався в дерево.

Про подію на спецлінію 102 повідомив місцевий житель. Він заявив, що невідомий сів за кермо автобуса та вчинив ДТП. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що транспортним засобом заволодів 32-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, мешканець Полтавської області, який нещодавно приїхав до столиці.

За даними слідства, чоловік помітив припаркований автобус "Богдан" під час прогулянки вулицею. Він відчинив передні пасажирські двері, зайшов до салону та знайшов ключі від замка запалення. Після цього запустив двигун і розпочав рух. Невдовзі автобус зіткнувся з припаркованими автомобілями Toyota та Mercedes, а потім з’їхав з проїжджої частини і вдарився об дерево.

Порушника затримали на місці події відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті дозволяє призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, у Рівному поліція затримала 39-річного чоловіка, який викрав автомобіль "Volkswagen Caddy" знайомого майстра зі СТО просто "щоб покататися", патрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння.

Київ ДТП затримання угон аварія стан потрепілих Святошинський район
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
