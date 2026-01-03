Фото: Національна поліція України

У столиці затримали чоловіка, який незаконно заволодів автобусом та спричинив ДТП з кількома постраждалими автомобілями

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно заволодів пасажирським автобусом і спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Інцидент стався на одній із вулиць Святошинського району. Після поїздки містом порушник не впорався з керуванням, пошкодив кілька автомобілів і врізався в дерево.

Про подію на спецлінію 102 повідомив місцевий житель. Він заявив, що невідомий сів за кермо автобуса та вчинив ДТП. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що транспортним засобом заволодів 32-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, мешканець Полтавської області, який нещодавно приїхав до столиці.

За даними слідства, чоловік помітив припаркований автобус "Богдан" під час прогулянки вулицею. Він відчинив передні пасажирські двері, зайшов до салону та знайшов ключі від замка запалення. Після цього запустив двигун і розпочав рух. Невдовзі автобус зіткнувся з припаркованими автомобілями Toyota та Mercedes, а потім з’їхав з проїжджої частини і вдарився об дерево.

Порушника затримали на місці події відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті дозволяє призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

