Війська РФ атакували два райони Дніпропетровщини: є пошкодження
Вночі ворог 15 разів атакував три райони області артилерією, безпілотниками, РСЗВ "Град", ракетою та авіабомбою
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Павлоградському районі росіяни поцілили по санаторію. Поранень дістав чоловік, йому надали всю необхідну меддопомогу.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Понівечений приватний будинок.
На Синельниківщині – Покровська громада. Горіли п'ятиповерхівка і господарська споруда. Пошкоджена пожежна частина.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, у Запоріжжя російські війська завдали удару безпілотниками по місту. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність
23 лютого 2026, 16:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі блоги »