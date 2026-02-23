Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 лютого РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 105 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків ворожої цілі на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі 23 лютого ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини, є постраждалі.