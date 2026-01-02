10:36  02 січня
02 січня 2026, 10:36

У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою

02 січня 2026, 10:36
Фото: Національна поліція
Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження своїй бабусі та батьку за допомогою чавунної сковороди

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Днями на спецлінію 102 звернулася мешканка Деснянського району столиці, повідомивши, що з сусідньої квартири чути крики про допомогу. За лічені хвилини на місце події прибули співробітники полку поліції особливого призначення.

У квартирі правоохоронці виявили зловмисника, який бив сковорідкою свого батька. Поруч перебувала літня жінка, яка намагалася завадити його діям. Поліцейські затримали чоловіка та доставили до районного управління поліції.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант проживає разом із батьками та періодично вимагає у них гроші. У день події конфлікт між сином та батьком переріс у фізичне насильство: чоловік спершу бив батька кулаками, а потім схопив чавунну сковорідку та вдарив бабусю по голові.

Обох потерпілих госпіталізовано. Батько отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер з обох сторін та струс головного мозку. Бабуся перебуває під наглядом лікарів із травмою голови.

Зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині підліток прокрався у будинок пенсіонерів та жорстоко їх побив. Потерпілих госпіталізували. 17-річного зловмисника знайшли та затримали.

Київ конфлікт чоловік батько бабуся сковорідка поліція Побиття
30 грудня 2025
07 серпня 2025
