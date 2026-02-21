Черговий майстер-клас безвідповідальності від президента

На днях була річниця знаменитої фрази Зеленського: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"

фото: Офіс Президента України

Триває 4 роки страшної війни. І от саме в ці дні будь-який політик мав би як мінімум принести вибачення за сказані слова і не зроблені дії. За брехню своєму народу і не вжиті заходи евакуації та оборони.

Ми ж натомість почули чергову потужну промову на Мюнхенській безпековій конференції, де наш шоумен вкотре повчав усіх і вся. Бо винні всі, крім нього.

Почитайте ці пасажі – просто майстер-клас безвідповідальності.

1. От фраза від Президента, який, будучи попередженим як мінімум за 5 місяців перед вторгненням, до останнього дня вторгнення НЕ оголосив мобілізацію, НЕ підписав Указ про воєнний стан:

- І багато політиків могли б повчитися – і мають, на мою думку, повчитися – у звичайних рятувальників, у звичайних ремонтних бригад, у звичайних енергетиків, – як діяти без зволікань.

2. А ось абзац від Президента, який відкидав попередження про неминучість вторгнення від Держекретаря США Блінкена і хизувався "розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут, на місці. Думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу".

- А коли ви побачите, що насувається, чи зможете ви переконати тих, хто має вплив, діяти превентивно – зупинити зло, перш ніж воно все знищить?

3. А ось Президент, який так і не виконав вимогу Конституції та Закону про необхідність підписання Указу про застосування ЗСУ при ЗАГРОЗІ вторгнення. Хотілось би, щоб цю фразу він повторив у Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Ізюмі:

- Адже насправді, коли війна – часом володіє тільки сама війна. І, звісно, використовує цей час проти людей. Тому жодного дня, жодної можливості не можна втрачати для захисту життів.

4. Ну і фірмова неправда, спроба переписати історію, щоб не відповідати за відсутність військ і рубежів оборони в районі Чонгара.

- Я відправив нашого Головнокомандувача армії – тоді це був генерал Залужний – говорити з американською стороною, пояснювати, що Україні треба, щоб захиститись. Я говорив: передай, що нам потрібні "джавеліни", "стінгери", справжня зброя, щось реальне, щоб зупинити російську армію. Щоб вони бачили, що ми не з голими руками. Це було дуже важливо. Але найбільш дієве, що міг тоді дати генерал Міллі Україні та нашим військовим, це просто порада: рийте траншеї. З такою відповіддю повернувся мій Головнокомандувач. Уявіть собі. У вас на кордонах сотні тисяч російських військових, маса військової техніки, а все, що ви чуєте, – це "рийте траншеї".

5. Всі пам’ятають, що за місяць до війни союзники десятками транспортних літаків передали Україні близько 3,5 тисяч протитанкових ракет, які так і не потрапили у війська.

Але від людини, яка перед війною 15 млрд дол зарила в асфальт, ми чуємо:

- Перед початком вторгнення ми говорили світу: дійте зараз. Будь ласка, дійте превентивно, щоб вторгнення не було.

І ще один абзац – як висновок, без слів:

- Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?

Чекаємо, коли нам оголосять, що справжнім автором фрази про "шашлики на майські" був Байден, Шольц або Макрон?