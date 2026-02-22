Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок

Фото: Instagram/ostapchukkaterynaa

Під час атаки на Київську область серйозних пошкоджень зазнав будинок ведучого Володимира Остапчука, який він ділить із колишньою дружиною. Оселя розташована у селі Вишеньки Бориспільського району

Про це в соцмережі розповіла нинішня дружин Катерина, передає RegioNews.

Разом із нею ведучий відвідав будинок, щоби зафіксувати пошкодження.

За словами Катерини, фасад будинку сильно постраждав, місцями обсипалося оздоблення, зруйнована водостічна система, повилітали вікна, а ворота знесло вибуховою хвилею. Подвір’я всіяне уламками.

"На жаль, не тільки вікна – їх немає по всьому будинку. Вулиця за цим будинком у мотлох. Ворота теж знесло", – зазначила Катерина.

Як відомо, будинок Остапчук ділить із колишньою дружиною Христиною Горняк. Колишнє подружжя планувало продати оселю та поділити кошти навпіл.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Згодом в ОВА повідомили, внаслідок атаки ворог пошкодив будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Бориспільському, Броварському, Фастівському, Бучанському та Обухівському районах Київщини. Було відомо про 15 постраждалих, серед яких 4 дитини. На жаль, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки РФ на Київщину пошкоджено будинок колишнього голови ВР Разумкова.