Фото: ОВА

Вночі 23 лютого ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

На жаль, через обстріл загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога.

Внаслідок атаки пошкоджені виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації.

Виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки. Правоохоронці документують наслідки ворожих ударів.

