СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
29 грудня 2025, 14:35

Агент РФ і Білорусі у Києві: СБУ запобігла атакам на ТЕЦ

29 грудня 2025, 14:35
Фото: СБУ
Служба безпеки України затримала у Києві чоловіка, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, агент шпигував за локаціями Сил оборони на замовлення прикордонного комітету Білорусі та передавав дані з РФ для коригування атак по енергооб’єктах столиці. Його дії могли призвести до виведення з ладу ключових ТЕЦ, що забезпечують опалення житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

Зловмисник вів спостереження з власної квартири та проводив дорозвідку поблизу об'єктів, після чого передавав інформацію ворожим спецслужбам. Він готувався до "евакуації" з України та підготував рюкзак із речами першої необхідності для нелегального перетину кордону.

Чоловіка завербували через Телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Зараз йому повідомлено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міноборони України. Замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Росіяни завербували фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.

