Агент РФ и Беларуси в Киеве: СБУ предотвратила атаки на ТЭЦ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, одновременно работавшего на российские и белорусские спецслужбы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, агент шпионил за локациями Сил обороны по заказу пограничного комитета Беларуси и передавал данные из РФ для корректировки атак по энергообъектам столицы. Его действия могли привести к выводу из строя ключевых ТЭЦ, обеспечивающих отопление жилищного фонда и социальной инфраструктуры Киева.

Злоумышленник вел наблюдение из собственной квартиры и проводил разведку вблизи объектов, после чего передавал информацию вражеским спецслужбам. Он готовился к "эвакуации" из Украины и подготовил рюкзак с вещами первой необходимости для нелегального пересечения границы.

Мужчину завербовали через Телеграмм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии.

Сейчас ему поставлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Агент находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. Покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Россияне завербовали фигуранта в его родном государстве, когда он искал легкие заработки в телеграмм-каналах.