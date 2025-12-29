15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 14:35

Агент РФ и Беларуси в Киеве: СБУ предотвратила атаки на ТЭЦ

29 декабря 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, одновременно работавшего на российские и белорусские спецслужбы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, агент шпионил за локациями Сил обороны по заказу пограничного комитета Беларуси и передавал данные из РФ для корректировки атак по энергообъектам столицы. Его действия могли привести к выводу из строя ключевых ТЭЦ, обеспечивающих отопление жилищного фонда и социальной инфраструктуры Киева.

Злоумышленник вел наблюдение из собственной квартиры и проводил разведку вблизи объектов, после чего передавал информацию вражеским спецслужбам. Он готовился к "эвакуации" из Украины и подготовил рюкзак с вещами первой необходимости для нелегального пересечения границы.

Мужчину завербовали через Телеграмм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии.

Сейчас ему поставлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Агент находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. Покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Россияне завербовали фигуранта в его родном государстве, когда он искал легкие заработки в телеграмм-каналах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев СБУ Беларусь РФ сотрудничество с врагом агент рф агентурная сеть спецслужбы
"Выдавливать отсюда нацистов": получила приговор изменница из Донбасса, мечтавшая о РФ
29 декабря 2025, 11:20
Передавала информацию врагу за деньги: в Хмельницком осудили ученицу лицея
29 декабря 2025, 08:51
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде
29 декабря 2025, 15:59
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря 2025, 15:44
В Харькове мужчина убил собственную бабушку молотком
29 декабря 2025, 15:35
В Киеве военный на светофоре врезался в авто: погибла мать двоих детей
29 декабря 2025, 15:05
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 14:56
Есть реальный шанс на завершение боевых действий весной
29 декабря 2025, 14:42
Слухи об отставке Залужного опровергли: он остается послом
29 декабря 2025, 14:06
Отец спас семью: на Закарпатье восемь человек отравились угарным газом
29 декабря 2025, 13:52
В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »