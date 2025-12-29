13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
29 грудня 2025, 11:20

"Видавлювати звідси нацистів": отримала вирок зрадниця з Донеччини, яка мріяла про РФ

29 грудня 2025, 11:20
Ілюстративне фото
Чечелівський районний суд міста Дніпра визнав громадянку винною у державній зраді. Жителька Донеччини надсилала інформацію про розташування українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні 2022 року мешканка села Гнатівка Покровського району Донецької області спілкувалася у вайбері із представником 1 служби контррозвідувальних операцій Федеральної служби безпеки РФ. Вона надсилала росіянам інформацію про розташування українських захисників. У вересні того ж року жінку викрили та затримали.

На суді жінка заявляла, що нібито просто спілкувалась з подругою, яка знаходиться в Німеччині. Проте слідство проаналізувало переписки. Зокрема, відомо, що в березні зрадниця надіслала росіянину аудіоповідомлення, як заблокувати українських військових на острові Хортиця у Запоріжжі, а саме що потрібно зруйнувати всі мости й тоді шляхів відходу не буде.

Також вона питала "подруг", запитала подругу, чи не відомо, коли звільнять місто. Подруга їй відповіла, що не ставить таких запитань і зараз їх діло допомагати інформацією, щоб "видавлювати звідси цих нацистів".

Суд визнав жінку винною в державній зраді. Її приговорили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

