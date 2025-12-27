12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
10:14  27 грудня
Росіяни окупували Мирноград на Донеччині
09:59  27 грудня
У Запорізькій області загинув командир відомого підрозділу
UA | RU
UA | RU
27 грудня 2025, 12:41

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств

27 грудня 2025, 12:41
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В українській столиці внаслідок російської атаки 27 грудня зазнав пошкоджень корпус одного з міністерств

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

"Внаслідок обстрілу (Києва – Ред.) пошкоджені житлові будинки, енергетичні обʼєкти, а також корпус одного з міністерств", – написала вона.

На місцях працюють рятувальники, розбирають завали, також медики та всі служби реагування.

Обʼєкти життєзабезпечення міста переведені на резервне живлення. Комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це вже дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомлялось, російські війська у ніч на 27 грудня завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Києва та Київської області. Після атаки було введено екстрені відключення електроенергії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Київ атака Свириденко Юлія Анатоліївна
У Києві майже два десятки поранених через російську атаку
27 грудня 2025, 10:38
Частина Києва залишилася без теплопостачання через російську атаку
27 грудня 2025, 09:41
У Києві вибухнув автобус
26 грудня 2025, 22:06
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді
27 грудня 2025, 14:05
Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська
27 грудня 2025, 13:53
Зеленський вилетів до США на переговори із Трампом
27 грудня 2025, 13:35
В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 12:16
Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, але імперії не вічні
27 грудня 2025, 12:02
Сьогодні почнуть виплачувати Національний кешбек за 2 місяці
27 грудня 2025, 11:49
Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали"
27 грудня 2025, 11:34
Журналісти дізналися, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом
27 грудня 2025, 11:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »