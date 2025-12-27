У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств

фото: ДСНС

В українській столиці внаслідок російської атаки 27 грудня зазнав пошкоджень корпус одного з міністерств

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

"Внаслідок обстрілу (Києва – Ред.) пошкоджені житлові будинки, енергетичні обʼєкти, а також корпус одного з міністерств", – написала вона.

На місцях працюють рятувальники, розбирають завали, також медики та всі служби реагування.

Обʼєкти життєзабезпечення міста переведені на резервне живлення. Комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це вже дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомлялось, російські війська у ніч на 27 грудня завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Києва та Київської області. Після атаки було введено екстрені відключення електроенергії.