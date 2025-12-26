Фото: БЕБ

Суд оголосив вирок фігуранту, який налагодив незаконне виготовлення та збут рідин для куріння на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ділка судили за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів).

Суд визнав чоловіка винним, призначив штраф і конфіскацію майна, а від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнив з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, фігурант облаштував у приватних домоволодіннях Обухівського району підпільний цех із промисловим устаткуванням. Там він організував повний цикл масового виробництва контрафакту.

Ділок виготовляв широкий асортимент рідин для заправки вейпів, які фасували у пластикові ПЕТ-флакони. Готову продукцію продавав по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 2000 літрів компонентів, 245 літрів готових сумішей, обладнання, комп’ютерну техніку, телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 8,5 млн грн.