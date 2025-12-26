В Киевской области иномарка влетела в электроопору: погиб человек

Иллюстративное фото

Авария произошла 25 декабря в 23:50 на участке автодороги между селами Рачки и Ратуша. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

27-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением. Он выехал на левую обочину, въехал на левую обочину, столкнулся с электроопорой и опрокинулся. В результате аварии погиб 52-летний пассажир автомобиля.

"В организме водителя обнаружено 1,92 промилле алкоголя. Его задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Напомним, на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял подвыпившим автомобилем.