18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 19:25

У Києві повідомили про результати відновлення після ворожого удару по одному з районів міста

23 грудня 2025, 19:25
Читайте также на русском языке
Фото: КМВА
Читайте также
на русском языке

У районі після обстрілу розпочалися термінові відновлювальні роботи, щоб мешканці могли повернутися до безпечного життя

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Після ворожого обстрілу у районі розпочалися масштабні відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. Усюди працюють аварійні служби, комунальники, фахівці та волонтери. Вони тимчасово закривають вибиті вікна OSB-плитами, прибирають уламки, розчищають території та забезпечують постраждалих усім необхідним для нормального життя.

Волонтери та комунальники прибирають уламки

Станом на 17:00 сьогодні зафіксовано перші результати робіт. Закрито 210 пошкоджених вікон у будинку та навколишніх квартирах. До того ж, подано 49 заяв за програмою "Турбота", яка допомагає мешканцям у відновленні житла та отриманні підтримки.

Роботи триватимуть сьогодні та продовжаться завтра. В планах – відновлення даху, заміна вікон та ліквідація інших пошкоджень. Координаційний штаб продовжує приймати звернення мешканців, надавати консультації та координувати дії відповідних служб.

Вибиті вікна тимчасово закрили OSB-плитами

Кожен етап відновлення контролюється, щоб усі першочергові завдання виконувалися швидко і якісно. Місцева влада висловлює подяку рятувальникам, комунальникам та волонтерам, які оперативно долучилися до робіт. Їхня небайдужість стала важливою опорою для громади.

Раніше повідомлялося, внаслідок масованих обстрілів Нікопольщини FPV-дронами та артилерією постраждала 86-річна жінка, а також пошкоджено місцеве підприємство, кафе, 16 приватних будинків та автомобілі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ наслідки обстріл допомога Будинок волонтери комунальне підприємство
Святошинський район Києва після атаки: п'ятеро потерпілих та пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 12:34
На Черкащині внаслідок нічної атаки пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 10:43
280 тисяч споживачів Тернопільщини без електроенергії після нічної атаки РФ
23 грудня 2025, 10:17
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У Житомирі 24-річний чоловік прогулювався біля автовокзалу з гранатою в сумці
23 грудня 2025, 18:53
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
23 грудня 2025, 18:49
На Житомирщині чоловік вимагав майже півтора мільйона з підприємця, погрожуючи штрафами
23 грудня 2025, 18:45
Ворог атакував Нікопольщину та Криворіжжя: постраждала 86-річна жінка
23 грудня 2025, 18:44
В Уряді зробили заяву про нові тарифи на воду
23 грудня 2025, 18:39
На Київщині трьох осіб підозрюють у вбивстві чоловіка 11 пострілами на кладовищі
23 грудня 2025, 18:29
ЦВК розпочала підготовку до виборів
23 грудня 2025, 18:25
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю розправою і вимагав гроші
23 грудня 2025, 18:25
Українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині
23 грудня 2025, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »