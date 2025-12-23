Фото: КМВА

У районі після обстрілу розпочалися термінові відновлювальні роботи, щоб мешканці могли повернутися до безпечного життя

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Після ворожого обстрілу у районі розпочалися масштабні відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. Усюди працюють аварійні служби, комунальники, фахівці та волонтери. Вони тимчасово закривають вибиті вікна OSB-плитами, прибирають уламки, розчищають території та забезпечують постраждалих усім необхідним для нормального життя.

Волонтери та комунальники прибирають уламки

Станом на 17:00 сьогодні зафіксовано перші результати робіт. Закрито 210 пошкоджених вікон у будинку та навколишніх квартирах. До того ж, подано 49 заяв за програмою "Турбота", яка допомагає мешканцям у відновленні житла та отриманні підтримки.

Роботи триватимуть сьогодні та продовжаться завтра. В планах – відновлення даху, заміна вікон та ліквідація інших пошкоджень. Координаційний штаб продовжує приймати звернення мешканців, надавати консультації та координувати дії відповідних служб.

Вибиті вікна тимчасово закрили OSB-плитами

Кожен етап відновлення контролюється, щоб усі першочергові завдання виконувалися швидко і якісно. Місцева влада висловлює подяку рятувальникам, комунальникам та волонтерам, які оперативно долучилися до робіт. Їхня небайдужість стала важливою опорою для громади.

Раніше повідомлялося, внаслідок масованих обстрілів Нікопольщини FPV-дронами та артилерією постраждала 86-річна жінка, а також пошкоджено місцеве підприємство, кафе, 16 приватних будинків та автомобілі.