У Києві повідомили про результати відновлення після ворожого удару по одному з районів міста
У районі після обстрілу розпочалися термінові відновлювальні роботи, щоб мешканці могли повернутися до безпечного життя
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Після ворожого обстрілу у районі розпочалися масштабні відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. Усюди працюють аварійні служби, комунальники, фахівці та волонтери. Вони тимчасово закривають вибиті вікна OSB-плитами, прибирають уламки, розчищають території та забезпечують постраждалих усім необхідним для нормального життя.
Станом на 17:00 сьогодні зафіксовано перші результати робіт. Закрито 210 пошкоджених вікон у будинку та навколишніх квартирах. До того ж, подано 49 заяв за програмою "Турбота", яка допомагає мешканцям у відновленні житла та отриманні підтримки.
Роботи триватимуть сьогодні та продовжаться завтра. В планах – відновлення даху, заміна вікон та ліквідація інших пошкоджень. Координаційний штаб продовжує приймати звернення мешканців, надавати консультації та координувати дії відповідних служб.
Кожен етап відновлення контролюється, щоб усі першочергові завдання виконувалися швидко і якісно. Місцева влада висловлює подяку рятувальникам, комунальникам та волонтерам, які оперативно долучилися до робіт. Їхня небайдужість стала важливою опорою для громади.
