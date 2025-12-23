Фото: ДніпроОВА

Унаслідок обстрілів на Нікопольщині та Криворіжжі пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Нікопольському районі під ворожим ударом опинилися кілька громад, серед яких райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. Противник застосував FPV-дрони та артилерію, що призвело до численних пошкоджень.

У Криворіжжі БпЛА влучив в АЗС, завдано матеріальних збитків

Внаслідок обстрілу постраждала 86-річна жінка. Їй надають медичну допомогу амбулаторно. Окрім цього, зазнали ушкоджень місцеве підприємство, кафе, 16 приватних будинків, п’ять господарських споруд та автомобілі.

На Нікопольщині пошкоджено приватні будинки та господарські споруди

Також атаки фіксували на Криворіжжі. Зокрема, у Зеленодольській громаді під час удару БпЛА було пошкоджено автозаправну станцію.

Місцева влада та рятувальні служби продовжують оцінювати масштаби руйнувань і надавати допомогу постраждалим.

