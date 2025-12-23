Ворог атакував Нікопольщину та Криворіжжя: постраждала 86-річна жінка
Унаслідок обстрілів на Нікопольщині та Криворіжжі пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
У Нікопольському районі під ворожим ударом опинилися кілька громад, серед яких райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. Противник застосував FPV-дрони та артилерію, що призвело до численних пошкоджень.
Внаслідок обстрілу постраждала 86-річна жінка. Їй надають медичну допомогу амбулаторно. Окрім цього, зазнали ушкоджень місцеве підприємство, кафе, 16 приватних будинків, п’ять господарських споруд та автомобілі.
Також атаки фіксували на Криворіжжі. Зокрема, у Зеленодольській громаді під час удару БпЛА було пошкоджено автозаправну станцію.
Місцева влада та рятувальні служби продовжують оцінювати масштаби руйнувань і надавати допомогу постраждалим.
Раніше повідомлялося, вранці 23 грудня після масованої ракетно-дронової атаки Росії в дев'яти областях України та Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через критичні пошкодження енергосистеми.