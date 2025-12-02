Удар по Києву 29 листопада: у лікарні помер постраждалий внаслідок обстрілу
Зросла кількість загиблих російського комбінованого удару по Києву 29 листопада
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані", – йдеться у повідомленні.
Таким чином кількість жертв масованої атаки ворога на Київ 29 листопада зросла до трьох..
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада окупанти атакували Київ. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 37 постраждалих.
