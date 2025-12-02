Фото: ДСНС

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані", – йдеться у повідомленні.

Таким чином кількість жертв масованої атаки ворога на Київ 29 листопада зросла до трьох..

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада окупанти атакували Київ. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 37 постраждалих.