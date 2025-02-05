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Правоохоронці з'ясували, що 42 річний чоловік незаконно займався вирубкою дерев. Він зрубав без дозволів новорічні ялинки на десятки тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 42-річний місцевий житель незаконно рубав дерева. Відомо, що раніше він вже був засуджений за аналогічні злочини.

Без дозволів він рубав дерева в лісозахисній смузі. Йдеться про новорічні дерева породи "Сосна звичайна". Незаконний лісоруб завдав державі збитків на понад 53 тисячі гривень.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду, вчинене повторно) Кримінального кодексу України", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили "чорного лісоруба". Правоохоронці затримали його, коли він якраз рубав дерева. За даними поліції, чоловік нарубав дерев на понад мільйон гривень.

Також повідомлялося, що в Житомирській області 39-річний чоловік організував схему по незаконній вирубці дерев. Він разом із поплічниками рубали дерева вночі, щоб приховати злочини. Відомо, що загалом вони знищили дубів на 900 тисяч гривень.