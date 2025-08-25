11:59  25 серпня
25 серпня 2025, 19:27

У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера

25 серпня 2025, 19:27
Ілюстративне фото
У столиці винесли вирок чоловіку, який збрехав про замінування будівлі. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні житель Києва в нетверезому стані подзвонив на лінію "102". Він заявив, що нібито замінував Оболонську окружну прокуратуру. На суді він пояснив, що до цього він дзвонив до Оболонської окружної прокуратури. Він нібито хотів, щоб його забрали на військову службу, бо він має ВІЛ-захворювання, але, за його словами, він отримав відмову в грубій формі.

Суд врахував, що злочин було скоєно в стані алкогольного сп'яніння. Також раніше чоловік був притягнений до відповідальності за крадіжки. Востаннє у 2024-му в Київській області його звільнили від відбуття 5 років тюремного покарання з іспитовим строком.

Тепер його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік повідомив правоохоронцям, що він заклав вибухівку в одній з будівель столиці. Ця інформація виявилась хибною. Коли правоохоронці затримали його, адекватно пояснити свої дії він не зміг.

