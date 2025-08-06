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У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на столицю 31 липня

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко , передає RegioNews .

Посадовець зазначив, що чоловік зазнав важкого поранення шиї.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки дронами та ракетами на Київ в останній день липня зросла до 32.

"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", – написав Ткаченко.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.

Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Серед загиблих – п'ятеро дітей, наймолодшій було два роки.

У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті був оголошений День жалоби.