Удар по Києву 31 липня: кількість жертв зросла, у лікарні помер чоловік
У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на столицю 31 липня
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Посадовець зазначив, що чоловік зазнав важкого поранення шиї.
Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки дронами та ракетами на Київ в останній день липня зросла до 32.
"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", – написав Ткаченко.
Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.
Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Серед загиблих – п'ятеро дітей, наймолодшій було два роки.
У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті був оголошений День жалоби.