Фото: поліція

Чоловік зателефонував до поліції та заявив, що підірве торгово-розважальний центр в Оболонському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На місце негайно виїхали правоохоронці та всі екстрені служби. Будівлю й прилеглу територію обстежили, але вибухівки не знайшли.

Поліція швидко встановила, хто телефонував. Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини. Чоловік був п’яний та під час спілкування з правоохоронцями не зміг адекватно пояснити свої дії.

Псевдомінера затримали. Йому оголосили підозру за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, у травні на Рівненщині чоловік "замінував" будинок культури, щоб перевірити роботу спецслужб. Правоохоронці затримали псевдомінера неподалік будинку культури, він був пʼяний.