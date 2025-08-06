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06 серпня 2025, 11:42

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ

06 серпня 2025, 11:42
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Фото: поліція
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Чоловік зателефонував до поліції та заявив, що підірве торгово-розважальний центр в Оболонському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце негайно виїхали правоохоронці та всі екстрені служби. Будівлю й прилеглу територію обстежили, але вибухівки не знайшли.

Поліція швидко встановила, хто телефонував. Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини. Чоловік був п’яний та під час спілкування з правоохоронцями не зміг адекватно пояснити свої дії.

Псевдомінера затримали. Йому оголосили підозру за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, у травні на Рівненщині чоловік "замінував" будинок культури, щоб перевірити роботу спецслужб. Правоохоронці затримали псевдомінера неподалік будинку культури, він був пʼяний.

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