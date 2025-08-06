Удар по Киеву 31 июля: количество жертв возросло, в больнице скончался мужчина
В больнице скончался мужчина, раненный во время российской атаки на столицу 31 июля
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Чиновник отметил, что мужчина получил тяжелое ранение шеи.
Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки дронами и ракетами на Киев в последний день июля возросло до 32.
"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи", – написал Ткаченко.
Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.
Последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Среди погибших – пятеро детей, самому младшему ребенку было два года.
В Киеве в пятницу, 1 августа, отменили все развлекательные мероприятия. В городе был объявлен День траура.