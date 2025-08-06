Фото: Владимир Зеленский/Facebook

В больнице скончался мужчина, раненный во время российской атаки на столицу 31 июля

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко , передает RegioNews .

Чиновник отметил, что мужчина получил тяжелое ранение шеи.

Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки дронами и ракетами на Киев в последний день июля возросло до 32.

"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи", – написал Ткаченко.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.

Последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Среди погибших – пятеро детей, самому младшему ребенку было два года.

В Киеве в пятницу, 1 августа, отменили все развлекательные мероприятия. В городе был объявлен День траура.