У Києві поліція відкрила кримінальну справу через скандальну вечірку в День жалоби

фото: Національна поліція

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вечірки у клубі в День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 31 липня у Києві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Києва у Фейсбуці.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.

Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

"Присутніх було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство", - йдеться у повідомленні.

Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

Нагадаємо, у Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі. На зауваження про те що, в місті День жалоби, власник закладу нецензурно вилаявся.