09:53  02 серпня
Росіяни вдарили по центру Слов’янська
09:20  02 серпня
У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі
08:59  02 серпня
У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2025, 10:29

У Києві поліція відкрила кримінальну справу через скандальну вечірку в День жалоби

02 серпня 2025, 10:29
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вечірки у клубі в День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 31 липня у Києві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Києва у Фейсбуці.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.

Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

"Присутніх було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство", - йдеться у повідомленні.

Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

Нагадаємо, у Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі. На зауваження про те що, в місті День жалоби, власник закладу нецензурно вилаявся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ День траура поліція вечірка скандал
"Ніколи не пробачимо": Зеленський відвідав місце удару в Києві
01 серпня 2025, 22:35
У Дніпрі оголосили День жалоби на підтримку Києва після ракетного удару РФ
01 серпня 2025, 15:13
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
31 липня 2025, 22:13
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Сумщині російській військові атакували автомобіль Укрпошти, є поранені
02 серпня 2025, 11:10
Росіяни атакували Дружківку дронами, місто в диму
02 серпня 2025, 10:49
Росіяни вдарили по центру Слов’янська
02 серпня 2025, 09:53
У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі
02 серпня 2025, 09:20
У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
02 серпня 2025, 08:59
Скандальна блогерка Алхім виїхала жити за кордон
02 серпня 2025, 01:55
США розгортають ядерні підводні човни через погрози РФ - Трамп
02 серпня 2025, 01:35
В Україні зміняться ціни на "борщовий набір": до чого готуватися
02 серпня 2025, 00:55
Ціни на живих свиней зростають
02 серпня 2025, 00:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »