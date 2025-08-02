В Киеве полиция возбудила уголовное дело из-за скандальной вечеринки в День траура

фото: Национальная полиция

Полиция начала уголовное производство по факту вечеринки в клубе в День траура по погибшим в результате массированной российской атаки 31 июля в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Киева в Facebook.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку дверь была закрыта, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба.

"Присутствовавшие были доставлены в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злобное неповиновение законному требованию полицейского). По факту громкой вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство", - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

Напомним, в Киеве в День траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе. На замечание о том, что в городе День траура, владелец заведения нецензурно выругался.