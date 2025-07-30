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Киевляне собрались в станциях метро. С собой горожане взяли много вещей, готовясь к бессонной ночи

Об этом сообщает "Новости.Live", передает RegioNews.

В Киеве многие местные жители собрались в метро, готовясь к ночевке под землей. Это произошло потому, что в столице раздается воздушная тревога из-за российских дронов. На кадрах можно увидеть, что многие пришли уже с матрасами и покрывалами.

Стоит отметить, что в полночь началась воздушная тревога. В мониторинговых каналах сообщают о беспилотниках в столице. Местные власти призывают не игнорировать воздушную тревогу и быть в безопасных местах.